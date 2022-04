Benoît ZSITKO

Ingénieur ISA (Institut Supérieur d’Agriculture de Lille) diplômé en novembre 2014, je possède cinq ans d’expérience dans les industries agroalimentaires.

En effet, j’ai dans un premier temps effectué un BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et les BioIndustries en alternance au sein du service assurance qualité d’une amidonnerie – glucoserie (Chamtor, 51) durant deux ans. Voulant approfondir mes connaissances dans le domaine de l’agroalimentaire tout en continuant d’engranger de l’expérience professionnelle, j’ai poursuivi mes études à l’ISA de Lille tout en intégrant durant trois ans le service développement projets et innovation d’une entreprise d’importation, de torréfaction et de conditionnement de café (Fichaux-Industries, 59). Ainsi, mon parcours m’a permis d’acquérir de solides compétences techniques dans les domaines du génie et des processus industriels, de la gestion de production, de l’amélioration continue, du management, de la biochimie, de la microbiologie, du management de la qualité et des sciences de l’ingénieur.



Mes compétences :

SAP

As400

Conditionnement

ISO 22000

Gestion de projet

Amélioration de process

Amélioration de la productivité

Agroalimentaire

Agronomie

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Lean Six Sigma

Amélioration continue