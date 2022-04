- Coordinateur Prévention Santé et Sécurité du pôle traitement (Elimination et Valorisation énergétique) de SITA Région Centre Est (Traitement de déchets ménagers et industriels non dangereux).

- Formation : Maîtrise de Chimie (1999) à l'Université Joseph Fourier de Grenoble puis DESS "Sécurité dans l'Industrie Chimique" (2000) à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse



Mes compétences :

Chimie

ICPE

Ingénieur

QSE

Seveso