Benon BINESSI

Juriste de formation et fort de plusieurs années d’expériences dans le domaine de la planification travaux et contrats j’ai décidé de me reconvertir dans le domaine de la Compliance en intégrant le Master 2 Droit de l’environnement de la sécurité et de la qualité dans les entreprises .

Je recherche activement donc un poste de Juriste HSE,QHS,SSI afin d’une part d’allier les connaissances théoriques apprises aux réalités du poste .

N’hésitez pas à me faire toute proposition pouvant m’aider dans l’aboutissement de ma reconversion professionnelle.

Bien cordialement .



Mes compétences :

OHSAS 18001

RAMS > Risk Assessment

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard