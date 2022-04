Benouhoud ANASS

Ci-dessus des Vidéos présentant des extrais de mes réalisations : n’hésiter pas à mettre vos commentaires, je suis à votre disposition pour tout complément d'information et remarques

Diplômé d'un Master Système d'Information Géomatique et Gestion du territoire de la Faculté des sciences Casablanca Maroc.

Passionné par le Monde de la Géomatique.



je suis à la recherche de nouveaux opportunités .



Essayant d'élargir mon réseau de contact, afin de rassembler le plus grand nombre de personnes qui partagent la même passion (Géomatique, Maroc).



Si vous êtes intéressés, et si vous voulez que notre beau pays soit parmi les leaders dans ce domaine, J'aimerais bien être votre ami



Je vous remercie pour votre visite.



Spécialisations : Géomatique, SIG, Télédétection, Gestion de projet ...



Mes compétences :

ArcGIS Server

.NET 4.0

Silverlight

Arcgis

Visual Studio 2010

Analyse fonctionnelle

XAML/WPF

Géomatique

Télédétection. Traitement d'images satellitai

Développeur

Cartographie

Aménagement du territoire

QGIS

Gestion de projets

SqlServeur

Postgresql

Openlayer

Mapserver

Foncier/aménagements/constructeurs/développem

SIG

Maroc