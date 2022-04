Bensaada SALAHEDDINE

Bonjour Madame, Monsieur



Je suis un jeune diplômé de la formation académique Master en Génie Mécanique, option Mécanique Énergétique que j'ai effectuée à (USTHB) à Alger. Durant cette formation j'ai acquis des compétences relatives au domaine de la mécanique, moteurs et turbomachines.

Je souhaite intégrer votre entreprise pour mettre en oeuvre mes qualités de contact, d'organisation et de travail. Je me permets Madame, Monsieur de vous proposer ma candidature pour votre offre d'emploi. Maintenant; je travail avec l'entreprise FRIGOCAR (mécanique et Froid);(7 mois).

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à mon CV et reste à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.

Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.



Pièces jointes : CV



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Diesel

Computational Fluid Dynamics