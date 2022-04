Bensakrane KADA

Je suis diplômée en science économiques spécialisée finances,monnaies et banques major de promotion 2006.

j'ai travailler deux ans au sein de la trésorerie public de saida dans le cadre pré-emploi dans un service de comptabilité de règlement, j'ai aquis une compétence dans se domaine que je veux employé



Aujourd'hui je suis en recherche d'un premier emploi. A long terme je souhaiterais travailler dans le domaine de finance si possible à l'étranger.



Actuellement je cherche encore un emploi. et je suis prés pour travailler.



En quelques mots, je suis dotée d'un enthousiasme naturel, d'un esprit d'équipe, de capacités relationnelles et d'une forte implication professionnelle.