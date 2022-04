Bensalah RABEB

Titulaire d’une maîtrise en comptabilité complété par une solide expérience professionnelle de trois ans au sein d’un cabinet d’externalisation de la comptabilité française, je possède une excellente maîtrise des chiffres et des procédures. J'ai su m'investir dans diverses missions, en comptabilité générale comme en comptabilité bancaire, traiter les informations relatives aux mouvements financiers tout en respectant les consignes et normes imposées par l'entreprise, faire remonter les informations et problèmes éventuels et respecter la confidentialité des données traitées.





Mes compétences :

QUADRATUS

Comptabilité

Sage

Microsoft Excel

Microsoft Word