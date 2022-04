Bensalha MED WADIEE

Maître Ben Salha Med Wadiee est titulaire d’une Maitrise en Droit délivrée par la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis en 1998 et d’un D.E.A en Sciences Juridiques Fondamentales délivré en 2001 par le même établissement. Il est par ailleurs, diplômé de l’Académie Internationale du Droit Constitutionnel de Tunis en 2007 et diplômé de la Faculté Internationale de Droit Comparé de Strasbourg en 2008.



Mes compétences :

Droit des contrats

Conseil juridique

Propriété industrielle

droit de la concurrences

Droit des sociétés

Droit du travail

Propriété intellectuelle

Droit des affaires