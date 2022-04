Benseddik AHMED

SARL « S.B.G.T » SUD BOUM DES GRANDS TRAVAUX est une société spécialisé dans les travaux hydraulique et mécanique, et le transport gaz haut pression, construction en charpente métallique, le montage mécanique, ainsi que fourniture, , pose, montage des textures mixtes ,elle possède une équipe spécialisée et qualifiée et approuvée dans les travaux de soudage (gaz, eaux charpente métallique, texture mixte ……).



Mes compétences :

pipe line

Assemblage et montage mécanique

Électricité industrielle

Génie civil

Charpente métallique