Bensimon LAURE

Après un Master I en "Droit des Affaires" au sein de l'université Aix-Marseille III, j'ai intégré dans le même temps le Master II "Droit des relations de Travail en entreprise" et la formation pour obtenir le "Diplôme de Conseil Juriste d'Entreprise" (DJCE).



J'ai par la suite réalisé plusieurs stages en entreprise et cabinet d'avocats tout en préparant le concours d'accès à la profession d'avocat.



Actuellement élève avocate à l'école des avocats du Sud Est, je suis à la recherche d'un stage de juriste social en entreprise.







Mes compétences :

Droit des affaires

Informatique

Conseil d'entreprise

Droit social et du travail