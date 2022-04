Benslimane BENSLIMANE

HERA CONSULTING MAROC est un cabinet spécialisé dans le conseil créée pour assister ses clients dans la réalisation de leurs choix stratégiques, opérationnels et technologiques.



Ces atouts stimulent notre approche à savoir lier l'écoute, la proximité, la rigueur et les compétences techniques.

Nous intervenons auprès des sociétés dont nous comprenons le métier, les enjeux, et les projets.



Nous proposons des services à toutes les entreprises y compris les PME. Celles-ci sont d'ailleurs souvent mal orientées ou sont victimes des imperfections du marché.



Nous nous engageons à les soutenir pour toute restructuration interne et également à les accompagner pour trouver des solutions d'aide mises en place par des organismes publiques dont nous sommes partenaires.



Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante:

contact@heraconseil.com



Mes compétences :

Conseil en Ressources Humaines

Management

Strategie

Pilotage de projets

Conduite du changement

Développement durable

Finance d'entreprise