Bensmaila AWA

Je suis titulaire d'un BTS d'assistante de Direction et j'ai 9 années d'expériences dans divers secteurs d'activités (immobilier, presse, formation professionnelle, santé, laboratoire pharmaceutique, société de fabrication de matériel de chirurgie cardio-vasculaire, etc.).



Je suis dynamique, autonome et réactive.



Mes atouts pour m'intégrer au sein d'une équipe sont le respect de la confidentialité, le sens de l'écoute, la gestion des priorités et l'aptitude à m'organiser dans un environnement polyvalent.



Au cours de ces deux dernières années au sein du groupe Pfizer et Sanofi Aventis France, mes qualités d'organisation et de coordination ainsi que ma rigueur m'ont permis de gérer les priorités et d'atteindre les objectifs qui m'ont été fixés.



Mon aisance relationnelle a été un des atouts majeurs pour la gestion des difficultés rencontrées durant mes missions.



Aujourd'hui, je souhaite m'intégrer et m'investir dans un environnement exigeant, ou la réactivité, l'autonomie et l'esprit de collaboration sont primordiaux.



En espérant que ma candidature retienne votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

autonome

dynamique

Esprit d'initiative

Flexible

Initiative

Aisance relationelle

Flexibilité

Rédaction

Assistanat de direction

Microsoft Office

Organisation d'évènements