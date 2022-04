Benssiba MOHAMED

Soyez les bienvenus sur mon profil



Diplômé d'un master en Ingénierie de la qualité, j'ai travaillé presque un an chez « ingelec » en tant que cadre Hygiène Sécurité et j’ai participé à la mise en place de système management santé sécurité santé au travail OHSAS 18001.



Ma formation, d'abord scientifique dans le génie Bio Industriel , puis plus transversale grâce à un Master QSE, m'a permis de maîtriser les bases en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.



J'ai eu l'opportunité de consolider ces connaissances lors de 5 mois de stage passés dans l'industrie de Biscuiterie « bimo » sujet « La mise en place de système management environnemental ISO 14001 », et un stage au sein de l’industrie Coca cola société « cobomi » sujet Participation à la mise en place de la méthode HACCP ,et un audit interne « ISO 17025 » au sein de l’institut pasteur de Maroc qui m'ont apporté aussi une expérience du terrain.



Mise en place & Déploiement des systèmes de Management Intégré "Qualité,Hygiène,Sécurité & Environnement et certifications selon les normes : ISO 14001, OHSAS 18001 , ISO 9001, OHSAS 22000,ISO 17025 ,HACCP.....

Expérience dans différents secteurs industriels et Service (Biscuiterie, Boissons, la fabrication de l’appareillage électrique, la transformation plastique ‘injection, compression et extrusion’, la fabrication mécanique ’découpage, décolletage, usinage’, le câblage ‘les câbles de pré câblage informatique’, les produits Enveloppe Métallique qui contient les armoires et coffrets Metalbox).

Spécialités :



- ISO 9001 : Système de Management de la Qualité (SMQ)

- ISO 22000: Systèmes de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA)

- OHSAS 18001: Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMS&ST)

- ISO 14001: Management Environnemental (ME)

- ISO/CEI 17025 : Démarche d'accréditation relatives aux laboratoires d'essais ou d'étalonnage

- BPF et BPH: Bonnes Pratiques de Fabrication et Bonne Pratique d'Hygiène.





Mes compétences :

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 17025

HACCP

AMDEC

ISO 19011

BPF

Audit interne

HSE