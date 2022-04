Bentaleb ECHCHEGRI

Le développement des pays en voie de développement est tributaire des compétences de leurs ressources humaines et aucun autre ne peut assumer cette mission que les compétences locales qui doivent assumer leur résponsabilité par la créativité, la conscience professionnelle et l'amour des metiers et du pays.

dans ce contexte multidimentionnel que l'action des ingénieurs doit etre consolidée par la "hard" des jeunes ingénieurs qui ont un defit à relever pour développer leur pays.

et parmi lesquels (lles) nous devons etre fiers.

mon parcours professionnelle se résume:

- ingénieur d'études à l'EPFL lausane et le Réseau des ingénieurs de rébat (IAV, ENIM, EMI et INPT) 2ans et demi;

- Ingénieur hydraulycien au sein des BET CID, ADI et ERAVIC à Rabat environ une année;

- Ingénieur consultant technique avec l'Agence de Développement social 2 ans;

- ingenieur d'état "Agent de developpement" avec l'ADS depuis Avril 2006.

ma spécialité est les énergies renouvelables " Solaire, Eolienne et hydraulique" pour la production de l'électiricité.



Mes compétences :

Consultant technique

Développement social

Énergies renouvelables

Montage

Montage des projets

Suivi Des Projets

Technique