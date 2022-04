Bentchich LAETITIA

Mes 10 années d expérience commerciale m on permis de développer mon sens relationnel et de l écoute ainsi mon professionnalisme m a toujours mené a mes objectifs. Le gout du challenge et l envie de m enrichir me pousse aujourd’hui hui à chercher de nouvelles aventures .

mes compétences

Managériales

- Coordonner la surface de vente

- Contrôler la gestion quotidienne du bon fonctionnement du magasin

- Recrutement, formation, accompagnement

- Coaching personnalisé avec suivi des compétences

- Respect du merchandising

- Mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale

- Gestion administrative dans le respect de la législation en vigueur

- Garantir le contrôle du stock à travers les inventaires



Commerciales

- Développer le Chiffre d’Affaires

- Animer l’équipe des ventes

- Diffuser et faire appliquer les techniques de ventes

- Fixer et évaluer les indicateurs de ventes (nac/pm)

- Fidéliser et développer la clientèle à travers l’accueil et le service

- Elaborer les plans de vitrines dans le respect de la politique commerciale