Benthum Toussaint Roger KOFFI

Je me nomme Koffi Benthum Toussaint Roger

Je suis né le 1er Novembre 1988 à Abidjan précisément à Port-Bouet , je suis célibataire sans enfant, de nationalité ivoirienne.

Je suis né d'un père qui, aujourd'hui n'est plus et d'une mère qui m'aide petit à petit malgré tout.

Je me suis fixé un objectif qui est d'avoir emploi afin de prendre en charge ma mère avant qu'elle s'en aille vers le père céleste.

C'est pourquoi je suis rigoureux dans les tâches qui me sont assignées.



Mes compétences :

Gestion administrative

Étude de marché

Marketing direct

Communication

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet