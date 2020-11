Bérangère BELLEZZA

Depuis 1996, date de mon diplôme de BAC PRO BUREAUTIQUE option Comptabilité, sur mes

différents postes, j’ai effectué de l’administration Générale, de la logistique, de la facturation, du

secrétariat de direction, de la saisie de comptabilité générale pour des services différents :

Clients, Fournisseurs et RH. Je suis polyvalente.

Je sais être autonome et m'adapte facilement aux habitudes de mon employeur et des divers

partenaires (employés, clients, fournisseurs, supérieurs hiérarchiques…).

Je fais preuve de méthodologie afin de recueillir et traiter des données en respectant la

confidentialité des dossiers traités. Travailler dans votre entreprise me permettra de mettre à

profit mes compétences (Informatiques, Matériels, Commerciales, Humaines...).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Secrétariat

Comptabilité générale

Approvisionnement et achats

Google Webmaster Tools

Logistique

Google+

Google analytics

Google Drive

Dolibarr

Adobe InDesign

Microsoft Windows

Prestashop

Mac OS X

Ciel

Quadratus

Base de données

Administratif

Organisation d'entreprise

Accueil

Adaptabilité

Achats

Gestion de trésorerie

Management

intranet

assemblées générales

Joomla

assistante direction

Gestion Planning

Standard téléphonique

comptabilité analytique