Bérangère D'HENRY

Bonjour,



Chargée de projet en communication, marketing, je réalise avec votre collaboration un diagnostic afin de vous proposer la communication stratégique et opérationnelle la mieux adaptée à vos besoins et enjeux.



Mon objectif est de développer votre stratégie de communication (étude de l’environnement, du marché et des cibles que vous visez) et d’en assurer la mise en œuvre opérationnelle (print, web, événementiel) en fonction du budget accordé.



Mes compétences :

Étalagiste

Infographiste

Rédaction

Communication

Graphic designer

Marketing

Décoratrice

Web designer

Adobe Photoshop

Chargée de communication

Adobe Illustrator

Graphiste

Chargé de communication