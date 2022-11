Bérengère LAUPRÈTE

Curieuse, passionnée et sensible à l'Art de vivre, je parcours le monde en quête des "savoir faire" et des "savoir être" , avec des itinéraires qui font la part belle aux 5 sens. Après avoir été formée dans les services Société des journaux nationaux, Le Parisien et le JDD notamment, avec des sujets "Actu", j’ai découvert le ton et l’esprit des féminins dans des hebdo et mensuels reconnus tels qu’Atmosphères, Avantages, Femmes et Femme Actuelle, où j’ai appris à répondre aux attentes d’évasion des femmes actives qui ont le goût du sur mesure, du raffinement, de l’esthétisme et de la découverte. Je m'ouvre aujourd'hui au tourisme durable pour étoffer mes reportages d'une note sociétale.



Mes compétences :

Gastronomie

Sens relationnel

Bien être

Tourisme

Rédaction

Presse écrite