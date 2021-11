Bonjour, On m'appelle Berge MOUYA, Ingénieur Technicien Électromécanicien;



Monsieur, j'ai l'insigne privilège de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter un emploi dans votre firme.



Depuis Juin 2011 jusqu’en Juillet 2017 j’ai évolué au sein de PROCOB S.a, Membre du groupe OGEPAR dans le Pôle Travaux ; engagé dans divers projets à travers le pays. Références des projets phares réalisé avec PROCOB S.A.

Centrale thermique de MADINGOU, Centrale thermique de SIBITI, Centrale thermique de OUESSO, Centrale thermique de MAKOTIPOKO, Centrale thermique de DJAMBALA, Réseaux électrique MT et BT de KINKALA et MINDOULI, Centrale thermique de LEKETY, Centrale thermique de MBAMA, Centrale thermique de KELLE, Réseau Electrique d’OWANDO, des Tavaux neufs(Client DGGT Etat congolais pour le compte de la municipalisation accélérée),Réhabilitation et Maintenance des réseaux électriques de Brazzaville



Réhabilitation et Maintenance de la centrale thermique de Brazzaville après le 4 mars

Construction des système d’adduction d’eau potable des localités comme : KINKALA en groupement avec ETDE ; de MIMBELLY, MOKENGUI et ETOUMBI



Distribution Moyenne tension de la ville de Pointe-Noire (client : ENI CONGO)

Bloc technique et tour de contrôle de l’Aéroport de POINTE- NOIRE (ASECNA), les Station Météorologique des Aéroports de Brazzaville et Pointe-Noire etc.(liste non exhaustive)



Cadre en Génie Electrique, en quête de nouveaux challenges à gagner et de défis à relever, je justifie d'une forte expérience professionnelle dans le domaine des travaux neufs et révamping.



D'un naturel dynamique, déterminé, je suis en quête permanente de l'excellence.



Travailler dans mon pays et à l'international est mon objectif professionnel le plus ardent ; mon objectif Professionnel le plus absolu : développer mes compétences dans la réalisation des projets ambitieux et relever les défis d’une grande envergure,