Bernadet SARAH

Jeune diplômée dans le génie thermique et dans les énergies, j'ai également une formation technique en chaudronnerie industrielle.

Je sais allier mes diverses expériences me rendant polyvalente, et ne cesse de me perfectionner.

Passionnée par le monde qui m'entoure, je m'investis pour mon prochain et mon environnement.



Je recherche un emploi en CDI dans le domaine de l'environnement et les énergies.



Mes compétences :

Informatique

Technique

Gestion de projet

Thermique Énergétique

PSE2

Communication

Relations humaines

Secourisme

Esprit d'équipe