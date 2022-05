Bernadette Clarine EMOUNGUE

Je suis une jeune camerounaise mariée, mère d'enfants et titulaire d'une licence professionnelle en Genie Electrique et Informatique Industrielle avec un Bac en électrotechnique à la base.

J'ai une expérience de 6ans et 9mois en qualité de vendeuse-caissière à SAE (Systèmes et Applications Electroniques) à Douala.

J'ai des notions en Coupure-Remise-Branchement en réseau Basse Tension, en gestion de caisse, gestion des stocks et des approvisionnements.

Je suis à la recherche d'un emploi même si celui ci ne correspond pas exactement à ma formation car j'ai une facilité d'adaptation.

Je suis dynamique et j'aime le travail bien fait.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel