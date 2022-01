Bernard AUQUIER

Expert en ERP depuis plus de 19 ans, je propose mes services en AMOA en tant que directeur de projet, expert GPAO et gestion de la qualité aussi bien pour des missions de choix d'ERP, de mise en œuvre ou d'audit de processus. Mon objectif est de faciliter les échanges entre les métiers et les SI ou intégrateurs ERP.

Mes secteurs d'activités sont l'industrie de process (pharmaceutique, chimie, cosmétique), les constructeurs de biens d'équipement (machines complexes configurables entre autre) et les société d'ingénierie (BE, laboratoires...).

Je peux aussi bien intervenir dans des PME à partir de 100 employés que dans des grands groupes.

J'ai une expérience de projets internationaux et de relation avec des plateformes offshore (Inde, Roumanie).



Mes compétences :

GPAO basée sur ERP

Logistique

Mise en oeuvre et gestion de projet

Service après vente

Gestion de la qualité

PLM

SAP

Audit SCM

ERP

Aide au choix ERP

Coordination de projets