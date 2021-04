Site de l'artiste: http://aberius.sharepoint.com/Pages/default.aspx



Bernard BAUSIER dit "Aberius" né à Château-Renault en avril 1954 dans la magnifique région des Pays de la Loire où sillonnent fleuves et châteaux.



Son enfance s'est déroulée dans la mouvance de la vie parisienne.

Son éducation et sa personnalité se sont formées avec l'aide précieuse de ses grands-parents.

Une grande partie de son instruction écolière s'est déroulée à Montmartre, la commune des peintres.

Son grand-père Emile MANGENOT, artiste peintre de renommée internationale, avait son atelier à Montmartre et sa galerie d'Art à Bagnoles de l'Orne.

Emile Mangenot transmis à son petit-fils le sens de l'observation et la sensibilité de son art.



Ayant vécu dans un environnement artistique en particulier d'artistes peintres, Aberius a découvert une ambiance pleine de force et de créations.

Comme le métier d'artiste peintre n'est pas évident pour démarrer dans la vie (conseil du grand-père), ses études s'orientèrent vers le métier de technicien dessinateur projeteur dans différents domaines (industrie, bâtiment, travaux publics, climat).

Cela lui permit d'avoir une culture de l'espace tridimensionnelle indispensable pour le sens de l'observation et la capacité à projeter ses impressions.

L'homme s'intègre et doit s'adapter dans son environnement. On peut dire qu'il faut un certain Art pour être en communion avec la nature.



En parallèle de son cheminement professionnel, l'observation de la nature physique et métaphysique a toujours été primordiale pour sa culture générale.



Les voyages lui ont permis détente et ressourcement. La multitude de paysages avec ses formes, ses couleurs, ses contrastes lui suggéra maintes inspirations dans différentes disciplines (la photo, le dessin, la peinture, la spiritualité).

Une partie de sa personnalité se fond dans un espace concret, figuratif (ce que l’on voit). Une autre partie se situe dans l'abstrait, l'analogie, le spirituel des choses (ce que l'on ressent).



Le sens de l'observation, de la comparaison dans son ensemble (Terre et Univers) des objets et des évènements sont d'une richesse incommensurable.



Au bout d'un long pèlerinage, l'expression de ses oeuvres s'élance vers une profonde création " arc-en-ciel ".



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Arts

Energie

Peintre

Peinture

Philosophie