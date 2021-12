Bernard CHANCEL

Responsable production en Galvanoplastie et en Assemblage depuis plus de 26 ans dans le domaine du packaging de luxe, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière pour partager mes acquis et enrichir mes connaissances et compétences.

Pragmatique, homme de terrain, meneur dhommes, ayant un bon sens de lorganisation, je suis curieux et jaime manager des équipes. Outre mes connaissances techniques en traitement de surface et traitement des eaux, mon expérience se résume à de bonnes compétences dans les domaines opérationnels du management, de la qualité (système qualité), de lamélioration continue (je suis Sponsor Green Belt), de la sécurité, de lenvironnement et de la règlementation des sites classés.

Jai eu lopportunité de relever de nombreux challenges durant toutes ces années avec mes équipes, tant dans linnovation technique des procédés (galvanoplastie, automatisme, robotique, etc) que dans lévolution de lorganisation des équipes de production, la gestion, lamélioration continue et le suivi de lunité autonome de production.

Pendant deux ans, je fus chef de projet pour la construction dun nouveau bâtiment et dune nouvelle ligne de production. Jai piloté ce projet depuis les études préliminaires jusquaux mises au point en production dans le respect des délais et des budgets alloués (10 millions deuros)

Mon management basé sur la rigueur et lexemplarité, est aussi bienveillant et participatif. Je suis respecté et reconnu par mes équipes. La polyvalence et la montée en compétence de mes collaborateurs sont fondamentales.

Je recherche un poste opérationnel avec des responsabilités, en lien avec mes compétences managériales et techniques, dans un périmètre de 150 km autour de Saint Flour (Cantal)