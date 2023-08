Bernard CRAMPES

Mes compétences

Managériales - Définir les stratégies commerciales, mettre en œuvre et superviser les applications.

- Analyser les différents marchés pour anticiper une meilleure offre marketing et optimiser le profit des entreprises.

- organisations de différentes opérations extérieures de communications



stratégiques

- Création des outils de reportings, de statistiques de différents services .

- Recruter, former, organiser, motiver, conseiller et gérer les forces de ventes, administratives et financières.

- Animer et fédérer autour d’un objectif commun. «l’épanouissement de chacun au service d’une performance collective»

- Ordonner, organiser, combiner l'action de plusieurs services.

- Préparation systématique des budgets, budgétisation, mise en place de systèmes de contrôles, rapports financiers et compte-rendus réguliers.



Commerciales

- gérer et développer les services commerces des entreprises.

- Conduire et conclure des négociations commerciales avec tous types d'interlocuteurs et de métiers.

- Création de sites , développement commercial, et publicitaire.

- Études de marchés,

- Veille concurrentielle marketing et commerciales.



Marketing - analyser, apprécier les besoins d' un marché, ordonnancer les divers objectifs.

- Création et mise en œuvre de politiques de communications publicitaires.

- Diriger la conduite des projets et leurs coordinations.

- Concevoir les outils d'aide à la vente.



Technique= - Maitrise de divers modes constructifs..



Connaissances métiers:

- Constructions maisons individuelles sur mesure.

- Constructions maisons individuelles en VEFA.

- Promotions immobilières.

- Aménagement foncier.

- Transactions immobilières: loi HOGUET



Recommandations: Présidents dont les coordonnées seront transmises sur demande.