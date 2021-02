Bernard DUMOULIN

Bonjour,



Je suis informaticien depuis plus de 15 ans. Actuellement freelance dans le domaine de la création de sites internet, je développe également des programmes sur mesure.



Mes connaissances en informatiques sont très diversifiées, car je possède à la fois un bachelor et une maîtrise dans ce domaine.



Je me suis spécialisé dans la création de sites internet à l'aide du CMS joomla. Pour le développement d'applications sur mesure, j'utilise Windev.



