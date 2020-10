Bernard DUPLAN

Père de famille marié avec 4 enfants.



créateur et dirigeant d'un bureau d'études techniques

et avant cela:

créateur et dirigeant d'une entreprise de fabrication de menuiseries charpente et ferronnerie.

et avant cela:

créateur et dirigeant d'une société de fabrication de prototypes industriels.



mais pour faire ceci j'ai étudié:

le génie mécanique et productique, les techniques de soudage et les techniques de commercialisation.



en parallèle de tout ceci:

j'ai été président d'une association: "RAF" réseau pour les alternatives forestières.

je participe activement à une association pour le maintien, la formation et le développement des savoir faires artisanaux, artistiques et la permaculture.

et je fais l'école à la maison avec mon épouse et nos deux derniers enfants