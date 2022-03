Bernard FLOCH

Graphiste et Web-designer

Free Lance dans le cadre du portage salarial pour des clients sur les 4 départements bretons - basé à Saint-Brieuc depuis 2002

Création de Visuels, illustrations, logos,

Pour le Print : plaquettes, affiches, flyers, packaging, de la maquette et l'exé jusquau suivi de fabrication,

Pour le WEB : sites internets html, maquettes de sites dynamiques et animations multimédias,

Pour des clients dans les secteurs culturel et agro-alimentaire bio, en Bretagne.



Mes compétences : Illustration, Maîtrise des logiciels Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, et les logiciels OpenSource Gimp, Scribus et Inkscape.