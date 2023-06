Bernard FRADCOURT

Grand, brun, souriant et avec beaucoup d'humour, j'ai créé ma première entreprise en 1981 (période ou on ne donnait pas cher des entreprises). J'ai créé, développé, managé et vendu 7 entreprises dans des secteurs d'activités très différents tels que la communication, la publicité, le routage, l'imprimerie, la vidéo, les ventes aux enchères,



Autodidacte avant tout (formation BTA,BTS et prépa ingénieur agro) j'aime les challenges et les défis. Je suis tenace, déterminé, janalyse très vite les situations.



Véritable entrepreneur, j'ai le sens des affaires et je souhaite me réinvestir avec des projets interessants, valorisants et entourés de jeunes, motivé(e)s conscients de leurs forces et de leurs faiblesses. Mes souhaits : créer ou racheter une entreprise; mais aussi aider et conseiller les futurs décideurs.



Mes qualités professionnelles : Sincérité, lucidité d'analyse, indépendant,dynamique,trés ouvert, chaleureux,réactif, trés dynamique, gout du risque (mesuré), entrepreneur, excellente connaissances de l'entreprise.

J'utilise des mots simples pour expliquer les choses etje déteste la de langue de bois.Si je sais je renseigne, si je ne sais pas je ne renseigne pas. Le bon sens prêt de chez vous me va trés bien.



Mes compétences :

Audit

Chef d'entreprise

Conseil

Entrepreneur