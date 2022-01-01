Bernard GOETHALS

INTERWORLD COMMERCE GMBH
- IMPORT-EXPORT ET NETTOYAGE
Commercial | BERLIN2022 - 2022VENTE DE PANNEAUX INTERACTIFS ET DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES, DE MEUBLES, REPRESENTATION DE PRODUITS COSMETIQUES COREENS, NETTOYAGE ET DESINFECTION DE BUREAUX ET D'HOPITAUX, ...
ONG EUROPAFRIQUE-BELGIQUE
- Président
2012 - maintenantDEVELOPPER DES RELATIONS ENTRE L'EUROPE ET L'AFRIQUE EN MATIERE D'EDUCATION ET DE CULTURE, EN PARTICULIER AVEC LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
ECOTECHNOLOGIE S.A.
- EMPLOYE
1995 - 2012-INTERMEDIATION COMMERCIALE EN IMPORT-EXPORT
-PARTENARIAT D'AFFAIRES
NEW BELGIAN FIT CLUB SPRL
- DIRECTEUR
1989 - 1996IL S'AGIT D'UN CLUB DE FITNESS IMPORTANT SITUE A BRUXELLES QUE J'AI REDYNAMISE. IL Y AVAIT AUSSI BIEN DES COURS COLLECTIFS D'AEROBIC QUE DU POWER TRAINING, AINSI QUE DES ARTS MARTIAUX.
CE FUT POUR MOI UNE EXPERIENCE TRES ENRICHISSANTE.
Formations
ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE IBP
BRUXELLES1982 - 1983INFORMATIQUE DE GESTION (COBOL/RPG)
INSTITUT SUPERIEUR D'INTERPRETARIAT ET DE TRADUCTION ISTI
BRUXELLES1981 - 1982TRADUCTIONS NEERLANDAIS ET ESPAGNOL