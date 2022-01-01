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Bernard GOETHALS

  • INTERWORLD COMMERCE GMBH
  • IMPORT-EXPORT ET NETTOYAGE

BERLIN

En résumé

INGENIERIE DE PROJETS

Mes compétences :
CONSEIL

Entreprises

  • INTERWORLD COMMERCE GMBH - IMPORT-EXPORT ET NETTOYAGE

    Commercial | BERLIN 2022 - 2022 VENTE DE PANNEAUX INTERACTIFS ET DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES, DE MEUBLES, REPRESENTATION DE PRODUITS COSMETIQUES COREENS, NETTOYAGE ET DESINFECTION DE BUREAUX ET D'HOPITAUX, ...

  • ONG EUROPAFRIQUE-BELGIQUE - Président

    2012 - maintenant DEVELOPPER DES RELATIONS ENTRE L'EUROPE ET L'AFRIQUE EN MATIERE D'EDUCATION ET DE CULTURE, EN PARTICULIER AVEC LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

  • ECOTECHNOLOGIE S.A. - EMPLOYE

    1995 - 2012 -INTERMEDIATION COMMERCIALE EN IMPORT-EXPORT
    -PARTENARIAT D'AFFAIRES

  • NEW BELGIAN FIT CLUB SPRL - DIRECTEUR

    1989 - 1996 IL S'AGIT D'UN CLUB DE FITNESS IMPORTANT SITUE A BRUXELLES QUE J'AI REDYNAMISE. IL Y AVAIT AUSSI BIEN DES COURS COLLECTIFS D'AEROBIC QUE DU POWER TRAINING, AINSI QUE DES ARTS MARTIAUX.
    CE FUT POUR MOI UNE EXPERIENCE TRES ENRICHISSANTE.

Formations

  • ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE IBP

    BRUXELLES 1982 - 1983 INFORMATIQUE DE GESTION (COBOL/RPG)

  • INSTITUT SUPERIEUR D'INTERPRETARIAT ET DE TRADUCTION ISTI

    BRUXELLES 1981 - 1982 TRADUCTIONS NEERLANDAIS ET ESPAGNOL

  • FACULTES UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS

    BRUXELLES 1979 - 1981 CANDIDATURES EN DROIT

  • COLLEGE ST-PIERRE (Bruxelles)

    Bruxelles 1974 - 1979 LATIN-GREC

Réseau

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