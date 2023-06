Bernard GRINDES

De formation initiale « hôtelière » option « Art culinaire, art de la table et du service », et après le concours du Meilleur Apprenti de France en cuisine (MAF), j'ai développé mes connaissances techniques parmi de belles références Françaises.



J’ai par la suite, managé des équipes opérationnelles de taille différentes, de 10 à 400 personnes et pluridisciplinaires.



Tout d’abord en maison dite « Bourgeoise », au service de la France. Dans un premier temps à « l’hôtel de Brienne » lieu de résidence du Ministre de la Défense Française et dans un second temps, dans les résidences de l’Ambassadeur de France et de leur famille au Maroc et en Inde. Durant ces années à l’étranger, j’ai administré les résidences de l’Ambassadeur de France tant sur un plan social que sur la gestion de la maintenance des équipements techniques et de l’entretien des bâtiments. Enfin, j’ai organisé différents événements diplomatiques, culturels, économiques, et commerciaux, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la France dans le monde.



Par la suite, au sein d’un établissement de santé privé j’ai professionnalisé mon management d’équipe ou opérationnel à travers les missions qui m’étaient confié par une grande société privée internationale de restauration collective et de facilities management, Sodexo Santé. J’ai acquis une compétence supplémentaire, la dimension commerciale en environnement B to B dans les services généraux ou en facilities management, aux services des entreprises. J’ai continué dans cette même entreprise sur du management de réseau sur plusieurs régions et j’ai privilégié le management de projet afin de mettre plus de méthodes dans mes démarches.



Ensuite, j’ai exercé en qualité d’acheteur, plus exactement comme chef de produits dans une centrale de référencement au département gestion et services généraux. J’ai ainsi été amené à négocier les contrats cadres permettant de réaliser des économies d'échelle dans la gestion des achats de produits et de services.



Enfin, dans le cadre de mes deux années de Master en Sciences de Gestion option management général, j’ai réalisé deux stages dans des entreprises de santé. L’un comme contrôleur de gestion afin de participer à l’Etude Nationale des Coûts Communs (ENCC). Précisément il s’agissait de mener un travail sur les coûts des nomenclatures de bloc opératoire, en parallèle avec la mise en place d’un nouvel outil informatique de planification des interventions dans le bloc opératoire. Dans l’autre, comme conseiller aux achats des services généraux et de facilities management. Le but étant de fédérer les 29 établissements de santé sur la mise en place de contrats cadres afin d’optimiser les budgets des établissements, en harmonisant les prix et les offres des prestataires sur la base des coûts comparés entre la gestion directe, l’assistance technique et l’externalisation avec comme principe « Manager le challenge des coûts de revient des trois process ».



Mes compétences :

Facilities Management

Restauration collective

Services généraux

Hôtellerie

Gastronomie

Achats

Restauration

Commerce B to B

Santé

Vin