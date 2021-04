+ Développement professionnel entreprises

https://equicoaching-events.com/equicoaching-entreprises/



- Equicoaching Events accompagne les managers, dirigeants d'entreprise, DRH, collaborateurs et leurs équipes, à développer leurs compétences professionnelles et managériales.



- L'equicoaching est une pédagogie innovante, permettant des prises de conscience, pour adopter des stratégies comportementales efficaces. L'equicoaching est une pédagogie expérientielle très en vogue car les résultats sont bluffants et les effets immédiats et durables : confiance en soi, gestion du stress, assertivité, communication efficace, capacités relationnelles, leadership, cohésion d'équipe, ... L'equicoaching est accessible à tous (pas besoin de connaitre le cheval, pas besoin de monter à cheval), les prises de conscience sont immédiates, transposables à la vie professionnelle.



+ Développement professionnel des equicoachs

https://equicoaching-events.com/supervision-equicoachs/



- La supervision pour equicoachs est un processus daccompagnement, qui permet aux equicoachs en activité, daméliorer leur pratique et de développer leur légitimité. Un passage obligé pour progresser dans sa pratique, améliorer sa posture dequicoach, valider et développer ses savoir-faire et savoir-être, et mesurer les axes de progression.



- Contact entreprises et equicoachs :

Bernard Lamonnier 06.77.70.83.05

contact@equicoaching-events.com

www.equicoaching-events.com

www.facebook.com/EquicoachingEvents/



+ Webmarketing



- J'accompagne les coachs, thérapeutes et professionnels du monde équestre à développer leurs ventes et leur CA.



Pour cela, j'interviens pour aider ces entreprises à :

- Développer leur visibilité en ligne par le référencement naturel (SEO)

- Améliorer leur positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, par l'audit SEO : audit de performance fonctionnel et technique des sites Web

- Faire de leur site Web une machine à vendre



Je les aide également à comprendre et se former : Formation SEO et Formation à la création de sites WordPress.



- Votre site génère peu ou pas de visites ? Vous souhaitez apparaitre en 1ère page de Google et générer plus de CA ? Contactez-moi !

Bernard Lamonnier 06.77.70.83.05

contact@webmarketing-equestre.com

www.webmarketing-equestre.com/

www.facebook.com/WebmarketingEquestre/



