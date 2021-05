Bernard LASVIGNE

Expérience

Groupe SPIE

Chef du Département Fiscal

Nom de lentrepriseGroupe SPIE

Dates demploijanv. 1997 févr. 2005

Durée demploi8 ans 2 mois

Groupe SPIE

Auditeur senior

Nom de lentrepriseGroupe SPIE

Dates demploijanv. 1994 janv. 1996

Durée demploi2 ans 1 mois

à la Direction de laudit du groupe

Responsable des audits relatifs au respect des procédures et des normes comptables, trésorerie, pré-acquisitions, fiscalité locale, organisation, etc...

SPIE

Chef des services comptables de Spie Capag

Nom de lentrepriseSPIE CDI

Dates demploijanv. 1988 janv. 1993

Durée demploi5 ans 1 mois

- effectif du service : 11 personnes

( suite à déménagement de Rungis à Cergy, réorganisation complète des postes par embauche et formation de 10 comptables)

SPIE-BATIGNOLLES

Directeur Administratif et Financier

Nom de lentrepriseSPIE-BATIGNOLLES

Dates demploijanv. 1985 janv. 1987

Durée demploi2 ans 1 mois

groupement - S.G.E. B.T.P. - Spie-Batignolles - Franki

- effectif du service : 10 personnes

* Responsabilité :

. Service du personnel

(effectif moyen du chantier : 300)

(effectif maxim. du chantier : 500); Financement (prévisions et réalisation de trésorerie)

. Administration générale du chantier

. Service comptable



voir plus

GROUPE COIGNET S.A

DIRECTEUR COMPTABLE et FINANCIER

Nom de lentrepriseGROUPE COIGNET S.A CDI

Dates demploijanv. 1968 janv. 1984

Durée demploi16 ans 1 mois

(10 Sociétés dont COIGNET ENTREPRISE); Mise en place du plan comptable

. Tenue des comptabilités des filiales ou participations, jusqu'au bilan et déclarations

. Responsable de la comptabilité générale et consolidation de tous les secteurs comptables

. Mise en place d'une procédure de consolidation sur informatique (chez un façonnier)

. Déclarations fiscales

. T.C.A.

. Taxe professionnelle

. Taxe d'apprentissage

. Impôts sur les Sociétés

. Taxe sur les frais généraux; Effectif : 10 personnes au Siège (6 à la comptabilité et 4 à la paie)

20 personnes dans les services comptables des agences; Mise en place de procédure de suivi de la trésorerie à un an

. Relations avec les banques, C.E.P.M.E., C.C.M.E., Banque de France, D.A.E.I. ... pour l'obtention de lignes de crédit



voir plus

Formation

Coignet

Coignet

applicables par tous les secteurs, filiales ou participations

. Consolidation

. Informatisation de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique

. Création et mise en place du N.P.C. 82

. Interlocuteur des Commissaires aux Comptes; Analyse des nouvelles lois fiscales et établissement des notes d'application

. Contrôles fiscaux; Apport partiel d'actif

. Projet de fusion

. Créations de sociétés sous l'aspect droit des sociétés, fiscalité, comptabilité

. Supervision du service paie





ENOES

ENOES

Nom du diplômeProbatoire D.E.C.SDomaine détudesEconomique et Juridique