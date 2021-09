Ingénieur génie civil ecole poly techn,ique de masuku depuis 1994,

Intègre la compagnie minière de l'ogoue (comilogsa) en octobre1995,

Domaine de compétences developper: Organisation et maintenance d'un patrimoine immobilier, Organation et conduite des grands chantiers en BTP, Montage des charpentes, contruction des batiments,

Ingénierie et conduite des projets.