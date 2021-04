Bernard PEYRIN

Bonjour et merci de visiter mon profil,

Actualité 2021 : le groupe APsaroke fait construire son siège en Corse.

Actualité 2019, 2a Conseil (Aph) se diversifie avec sa nouvelle activité de conciergerie privée en Corse du Sud,sous le nom commercial '' Les Maisons de San Ciprianu '' et vous accueillent pour vos plus belles vacances, et gèrent votre bien en votre absence si vous êtes propriétaire.

Actualité : Juin 2016

Dans le cadre de sa croissance le groupe APSAROKE se structure et donne naissance à une nouvelle entité AP'H (Aptitudes Humaines) ayant en charge le recrutement IT et la gestion RH pour les entités APSAROKE et Vibe Crows Technology, (une quarantaine de personnes à ce jour). L'objectif de cette création est de permettre une croissance plus dynamique du groupe pour atteindre à court terme 60 collaborateurs, mais également de pouvoir répondre à la demande de nos clients sur du recrutement ou de la pré-embauche dans le secteurs IT bien entendu puisque nous maîtrisons depuis 20 ans les process de recrutement informatique. Ap'h a également dans un second temps l'ambition de se développer et s'ouvrir à d'autres métiers hors IT : tertiaire ( secrétariat, comptabilité, finance, droit ...) Ingénierie /Industrie, bureaux d'études, la logistique et le commerce.

AP'h recrute dans des poste en création :

un/une chargé(e) de recrutement / gestionnaire RH,

un/une alternant(e) commercial(e) ou consultante commercial(e) RH en CDI .

Postes à pourvoir sur LYON pour candidat(es) dynamiques et motivé(es) par un challenge d'envergure.



En bref ...

Création APSAROKE en Avril 2001.

Aujourd hui cette SSII lyonnaise a vocation nationale compte une trentaine de consultants salariés répartis sur plusieurs métiers.APSAROKE fait intervenir en complément des consultants indépendants pour répondre a des besoins bien spécifiques de ses clients.

Depuis février 2012 APSAROKE à ouvert une filiale à Paris : Vibe Crows Technology, récemment transférée à Porto-Vecchio.



Le groupe APSAROKE recrute dans le cadre de la création d'une filiale recrutement/gestion RH pour le groupe un/une chargée de rectutement pour un poste basé à Lyon.



Le groupe APSAROKE est organisée en 3 départements :



APSAROKE Developpement :

Pôle NTIC et le C/S( Java, J2EE, .NET, C#,Silverlight, SQL , PL/SQL, VB, C, C++, C#, ASP, ASP.NET, PHP ...)

Pôle AS400/Grands Systèmes/ Technos Intemporelles : RPG III,IV, ILE, FREE, Adelia (Studio, IWS, Web) ...



APSAROKE Consulting :

Pôle Conseil, assistance à Maitrise d'ouvrage, aide au choix de l'intégrateur SAP.

Pôle ERP: Intégration SAP.

Pôle business Intelligence (BO XI R2, SAP BO XI 3, XI 4- ORACLE - SUNOPSIS/ODI- BODI - COGNOS, TALEND ..).

Pôle Formation.



APSAROKE SI :

Pôle architecture et administration de systèmes et réseaux





Les fondements du groupe sont basés autour d'une relation tri partite :

Client - Collaborateur - Apsaroke : placée sous le signe de la performance globale.

APSAROKE intervient dans le cadre de vos projets en mode Assistante Technique, Forfait , TMA.



Exercice 2006/2007 CA : 1,7 M€.

Exercice 2009/2010 CA : 2,2 M€.

Exercice 2010/2011 CA : 2 M€.

Exercice 2011/2012 CA : 1,7 M€.

Prévisions du groupe 2016: Renouer avec les 2 M€.



Formations :

- IFAG Manager d'entreprise ou de centre de profit. (VAE)

- Master de la Création d entreprise - (diplôme d'état)

- UCB LYON I : Deug A - DUT Informatique de gestion -

