Bernard SAMMOUR

HITECHPROS La Bourse des Services Informatiques, offre depuis 2001 aux cinq acteurs du secteur informatique SSII, DSI, INFORMATICIENS INDÉPENDANTS, CENTRES DE FORMATION et ÉDITEURS DE LOGICIELS un panel doutils et de services permettant la rencontre entre l'offre et la demande.



Les transactions effectuées dépassent les 150M € par mois sur notre site.



TOUTES les missions ou CV en ligne ont une durée de vie de 3 semaines ce qui vous garantit la qualité, la fraicheur et surtout la disponibilité des annonces. Ce n'est pas une base de données avec des missions ou des Cvs vieux de 6 mois, c'est une bourse en temps réel.



HiTechPros est l'outil incontournable en France depuis 20 ans, même les plus grandes SSII ne le quittent plus. Dès votre première affaire, au bout dune semaine de prestations votre accès est rentabilisé.



Si vous n'avez pas encore d'accès à votre nom, n'hésitez pas à nous contacter au 01 55 58 04 20.



Retrouvez également notre actualité chaque trimestre en Direct sur BFM TV pour le baromètre du marché de la prestation informatique en France.