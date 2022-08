Bernard SCHMID

La société SEGULA TECHNOLOGIES (plus de 6000 salariés, CA 350 M€, siège mondial à Paris, Direction Internationale à Madrid) est un partenaire de l'industrie européenne de premier plan pour les services d'ingénierie technologique à forte valeur ajoutée.



Notre large palette de métiers et d'expertises s'adresse aux principaux secteurs économiques que sont: l'automobile, l'aéronautique, le naval, l'énergie, les télécommunications, le ferroviaire....



Notre plan d’expansion à niveau mondial (plus de 1200 salariés à l’international aujourd’hui) nous conduit à sélectionner des personnes entrepreneuses, autonomes, prêtes à relever les défis de notre internationalisation.



Nous recherchons en permanence des personnes ayants des profils de dirigeants (pays et zones), des managers techniques, des managers commerciaux parlant plusieurs langues et disposées à nous accompagner dans nos projets ambitieux.



SEGULA TECHNOLOGIES offre des plans de carrière et des challenges intéressants pour des personnes à fort potentiel, mobiles géographiquement et motivées.



