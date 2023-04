Bertille HÉRODET

Attirée par les domaines artistiques et la décoration depuis mon plus jeune âge, jobtiens mon diplôme darchitecte d'intérieur à l'école CREAD de Lyon après avoir obtenu un BTS de design spécialisé dans le Retail à l'école ENSAAMA Olivier de Serres de Paris.



Après une 1ère mission dans une agence d'architecture commerciale, je décide de faire mes valises pour l'Australie où je reste une année. Forte de cette expérience, et de retour en France, jentre dans une agence de design, puis crée ma société darchitecture dintérieur et de design en 2016.



Concevoir du mobilier en fonction de lignes décoratives, créer des lieux agréables à vivre, des univers qui permettent de s'évader, tout en répondant aux attentes du client, sont les atouts majeurs de mon activité.



Mes compétences :

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

3D Studio Max

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Sketch up

Microsoft PowerPoint

Dessin / croquis