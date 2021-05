Bertrand BERTRAND HOSTAL

Jai travaillé pendant près de 17 ans dans le monde de lentreprise dont environ 15 années dans lindustrie pharmaceutique. Jai exercé des responsabilités managériales durant presque 14 ans dans les domaines de la supply chain, de la logistique, des achats, de la planification, de lapprovisionnement, de la distribution, de lexport et de linternational (management de la supply chain pour 5 filiales).

Jai terminé mes formations en coaching professionnel, coaching déquipes, PNL (technicien) et formation pour adulte.



Je suis coach professionnel, consultant et formateur indépendant afin daccompagner les managers, cadres et dirigeants, leurs équipes mais aussi les collaborateurs dans latteinte de leurs objectifs professionnels et/ou pour les aider à améliorer leurs compétences, à surmonter leurs difficultés professionnelles.