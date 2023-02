Bertrand BREYSSE

Bonjour,



Plutôt dynamique et assez positif. Je recherche un nouveau projet dans lequel m'investir en tant que Responsable d'équipe commerciale, Responsable du Mécénat et des Partenariats.

Avec plus de 15 ans d'expérience en développement commercial et communication, j'ai su aiguiser une grande aptitude à la négociation et apprécie tout particulièrement les échanges pointus et techniques. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à former et coacher des équipes commerciales. Très pédagogue, doté d'un bon esprit de synthèse, je saurai dynamiser votre équipe avec tact et bienveillance.



Au plaisir de faire un bout de chemin à vous côtés :)



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation

Management

Animation de formations

Développement de partenariats

Communication & Relations-Presse