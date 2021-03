Domaines d'intérêt et de compétence :



- Intelligence Economique & Knowledge Management.

- Conception et Management de projets informatiques.

- Organisation et Systèmes d'Information.

- Ingenierie de la Formation.



Mes compétences :

Veille Technologique

Gestion des connaissances

Veille concurrentielle

Management

Gestion de projet informatique

Développement informatique

Réseaux informatiques & sécurité