Bertrand DEBATTY

Diplômé en sciences humaines (histoire et archéologie, Université Paris 1), j'ai enseigné durant cinq années l'histoire à l'université (Paris 1 et Cergy-Pontoise) avant de m'orienter vers la gestion des ressources humaines en milieu universitaire. J'ai assuré de septembre 2012 à octobre 2016 la gestion administrative d'une partie des conseils centraux de l'université (CEVU puis Conseil académique et CFVU) et, depuis octobre 2016, je suis assistant de direction à l'UFR d'histoire.

J'ai poursuivi en parallèle une activité occasionnelle d'indexiste chez les éditions Payot.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recherche

Écriture

Gestion administrative

Archéologie

Enseignement

Édition

Histoire