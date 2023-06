Bertrand GUILLON

Fund Manager chez BNP Paribas Real Estate Invesment Management, Boulogne-Billancourt



Mon parcours:

Double diplôme ESCP Europe - ECE Paris



Diplômé MS Management des Projets Internationaux - ESCP Europe

Diplôme d'Ingénieur - Majeure Ingénierie Financière - ECE Paris, Ecole d'Ingénieurs



bertrand.guillon2@gmail.com



Mes compétences :

Argus Taliance, Finasset

Matlab/Simulink

Autorité des marchés financiers: validé à 99%

Java

R

C

C++

Analyse technique (trading)

Microsoft Access

Microsoft Excel

Fixed Income

Investissement

Marchés financiers

Financial Markets

Risques de crédit

Investment

Project Management

Risk management

Financement de projet

Project finance

Management de Projets

VBA