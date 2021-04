Bertrand HELME-GUIZON

Basé sur une expérience transversale de

- la Banque-Assurance,

- l'équipement de l'habitat,

- l'impact des nouvelles technologies sur la distribution



Nous avons développé une forte expérience du développement des entreprises au travers de l'innovation par les services. Nous réalisons des missions pour de grands groupes financier ou de distribution (CETELEM, DARTY, FNAC, CONFORAMA, BPCE, ...) et nous appliquons notre méthodologie dans le cadre de participations dans des PME ou des start-ups.



Nos activités de conseil s'articulent autours de deux cabinets de conseil :



- ALFITHENOR DEVELOPMENT a pour objectif de fournir des prestations de conseils ainsi que des solutions de services marchands sur mesure pour :

> Générer des marges additionnelles

> Réduire le coût des services bancaires

> Optimiser la couverture des risques

> Mettre en place des couvertures d'assurances

dans le cadre de montages financiers.



- ALFI@BUSINESS regroute une équipe de professionnels de la Banque qui apporte une prestation de conseil globale pour la mise en place de solutions sur la filière moyens de paiement :

> eBanking - EDI Bancaire - Nouveaux protocoles

> Fonctions de paiement et reporting des systèmes

centraux bancaires

> Fonctions d'échanges avec les systèmes de

paiement et de compensation

> Les besoins d'assurances et de services bancaires

liés aux traitements des moyens de paiement



Nous intervenons directement en tant qu'actionnaire ou dirigeant dans les PME suivantes :



- SOLIDEA : Une approche innovante du financement des PME/ETI au travers d'un fonds de garantie constitué par les apports des PME/ETI. SOLIDEA intervient avec des partenaires financiers en apportant une connaissance approfondie des dossiers des PME des Pays de la Loire via un comité d'engagement constitué de chefs d'entreprises. L'avis du comité est appuyé par la mobilisation du fonds de garantie auprès des partenaires financiers. Ce projet est supporté par le Pôle de compétitivité Finance Innovation.



- BETA EPSILON est une société d'engineering basée au Mans est spécialisée dans la conception et le développement de véhicules de niche. A l'origine spécialiste des véhicules de compétition, l'extraordinaire savoir faire de l'entreprise est mis à disposition des projets de véhicules de niche et des innovations permettant de développer des produits industriels de petite série en France.



- IXORIA ASSURANCE est un courtier d'assurance avec un accès à plus de cinquante compagnie lui permettant de couvrir de manière performante :

> les besoins des particuliers - professionnels -

PME

> avec un rapport coût / garanties excellent

> et la capacité d'adapter les garanties aux cas

particuliers



Nous réalisons un chiffre d'affaires global de 1,5 millions d'euros et notre équipe compte 12 collaborateurs.



