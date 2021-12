Bertrand IAMURRI

Mon métier est de réduire les coûts en modernisant la fonction achats de l'entreprise et de piloter sa performance. C'est aussi d'assurer l'excellence opérationnelle de la chaîne d'approvisionnement en optimisant toutes ses étapes.



Expertises:

- Assurer la mise en place et le pilotage de la fonction Achats Groupe au niveau d'une fonction stratégique et moteur du développement de l'activité de l'entreprise.

- Définir et mettre en oeuvre la politique d'achats, en liaison avec la direction générale.

- Garantir la réalisation d'objectifs de réduction des coûts et d'amélioration des conditions de paiement.



La modernisation et la performance de la fonction Achats est un enjeu stratégique pour l'entreprise. C'est un levier de compétitivité essentiel, qui demande un engagement fort de la direction générale et une expertise spécifique.



Mon objectif: doter l'entreprise d'une fonction Achats performante et moderne, capable de contribuer efficacement à sa réussite, entourée de fournisseurs engagés à soutenir sa compétitivité, et construite autour de collaborateurs compétents et motivés.



Mon savoir-faire:

- La construction de structures fonctionnelles.

- Les stratégies de marché et la négociation.

- L'efficacité opérationnelle.

- La réalisation d'objectifs.

- La relation entreprise - fournisseurs.



Mes compétences :

réduction des coûts

gestion des fournisseurs

négociation