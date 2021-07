Bertrand KOUADIO

Juillet 2004 – 5 mois Institut Pasteur de Côte d’Ivoire

Stagiaire biotechnologiste au laboratoire de Bactériologie Virologie

• • Analyses Microbiologiques (qualitative et quantitative) des échantillons chirurgicaux et de réanimation : LCR, Liquide pleural, Liquide d’ascite, Liquide d’aspiration bronchique, Coproculture, Hémoculture, ECBU, Pus et Sérosités……





2004 – 8 ans Laboratoire C.E.S.AM. (Centre de santé et d’analyses médicales) Abidjan, Côte d’Ivoire

• • Biotechnologiste

• • Analyses biochimiques, chimiques, hémoto, et microbiologiques

• • Analyses qualitative, semi quantitative et quantitative des échantillons de sang, liquides de ponction, LCR, urines selles.



.Gestion des stocks et approvisionnement

.Élaboration des principes de travail,

.suivi et évaluation des stagiaires,

.contrôle qualité de l’appareillage, ...







2006 – 03 ans Laboratoire des Urgences CHU de Cocody, Côte d’Ivoire (gardes, samedi et jours fériés)



• • Biotechnologiste Vacataire

• • Analyses biochimiques, chimiques

• • Analyses qualitative, semi quantitative et quantitative des échantillons de sang, liquides de ponction, LCR, urines.