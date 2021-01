Bertrand LAGARDE

Ingénieur de formation avec 7 ans d'expérience, j'ai occupé différents postes inscrits dans des projets informatiques innovants (développement d'appli web, automatisation de test, gestion de projet etc.).

Depuis deux ans je me concentre sur l'écosystème Microsoft et plus particulièrement sur la partie Collaboration (SharePoint et MS Teams) et Automatisation (Power Automate).

Points forts : sens de l'analyse et relationnel.