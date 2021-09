Bertrand LALAU

LALAU Bertrand Agenceur. J'ai créé ma propre entreprise d'agencement sous la forme d'une SAS. Cela se traduit aujourd'hui, principalement par la pose de cuisine équipées pour certains cuisinistes, mais aussi la réalisation de projets, devis et ventes.

Je propose également dans un second temps la salle de bain.

Mes partenaires et fournisseurs sont pour la partie France HOWDENS et OSKAB, ou pour un produit de qualité, venant d'Espagne, FARO byAlvic.

Situé dans la région Haut de France, c'est ici que je réalise la plupart me mon activité.

Autres agencements et préparations des lieux, démontage ou rénovation, je peux reprendre l'ensemble des travaux qui s'imposent du sol au plafond.

Plâtrerie, pose d'un sol, électricité, plomberie.

PROCEPT et son gérant vous attendent donc sur: sasprocept@gmail.com