Bertrand MARCEAU

Après un bac scientifique, Monsieur B. débute en 1989 en tant qu’assistant réalisateur à France Animation. Déjà très intéressé par le dessin humoristique, ce diplômé en expression visuelle (EFET) et en animation (CFT Gobelins) ne se lance dans la bande dessinée que plus tard.



* En 1992, commence sa collaboration avec le 9è art, d’abord en tant que dessinateur, puis en tant que scénariste-illustrateur. On peut alors citer Tranches de surf et L’Agence Snowboard (éditions Kraken), de même que Sonic Adventures (SEGA/ La Sirène).



* En 1996, tout en continuant sa petite histoire avec la BD, il revient vers l’animation et scénarise plusieurs épisodes de dessin animé (Marina-Productions, Plan Large…).



Cependant cette collaboration ne l’empêche en rien de travailler avec les bulles. En l’espace de deux ans, il livre un travail prolifique : différents ouvrages comme Marc Lapraline, Ras l’bol de l’informatique, Ras l’bol des études, le guide de la trentaine (Vents d’Ouest), la moto de A à Z (La Sirène)…



*Depuis, Monsieur B. a lancé plusieurs séries comme « La vérité sur… » (50 albums chez Glénat), « Yoman » (5 albums, Glénat), « Al la science » (Glénat), « Histoires de mecs et de nanas » (Delcourt), « Coloc' Party » (Bamboo), "Bibliothèque du petit coin" (Hugo et Cie), "#jM..." (Hachette), "En mode collège" (Hachette) etc.



Mes compétences :

Mise en page

Bande dessinée

Illustration

Dessin

Ecriture